Hackerberg: Kirisits soll Grandits als Bürgermeisterin folgen

06.12.2016, 04:30 Uhr

Auf dem Weg zur ersten ÖVP-Gemeindechefin im Südburgenland

Karin Kirisits hat gute Chancen, die erste von der ÖVP gestellte Bürgermeisterin im Südburgenland zu werden. Die Hackerberger Gemeinderatsfraktion unterstützt ihre Kandidatur, nachdem der langjährige Bürgermeister Emil Grandits am 15. November nach 25 Jahren sein Amt zurückgelegt hat.Die Wahl am 12. Dezember erfolgt durch den Gemeinderat. Dort stellt die ÖVP sieben von elf Mandataren.Kirisits gehört dem Gemeinderat seit dem Jahr 2011 an.