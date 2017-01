Digitale Multivisionsschau "Namibia" in Hall

Hall in Tirol: Barocker Stadtsaal |

Namibia, das ehemalige Deutsch-Südwestafrika, ist auch heute noch stark von der kurzen Kolonialzeit geprägt. Das Land ist äußerst vielfältig in seinem Angebot an Landschafts- und Naturerlebnisse. Wir finden hier im Süden den zweitgrößten Canyon der Welt, im Westen die Küste des Atlantiks mit ihrem rapiden Übergang in eine faszinierende Wüstenlandschaft und, bevor wir im Norden auf das Afrika der Wildtiere stoßen, noch bizarre Felsformationen mit uralten Felsmalereien und –ritzzeichnungen. Dazwischenliegen in der Weite der Natur immer wieder Lodges zu Erholung und einzigartigen Erlebnissen. Von der Hauptstadt Windhoek ausgehend, starten wir in den Süden zum Fishriver-Canyon und weiter durch das ehemalige Diamantengebiet b is in das Hafenstädtchen Lüderitz. Von hier geht es in den Namib-Naukluft-Nationalpark mit seiner einzigartigen Dünenlandschaft. Über den Kuiseb-Pass führt der Weg wieder an die Küste nach Swakopmund und Walvis Bay, bevor es wieder landeinwärts über die Spitzkoppe und den Brandberg Richtung Norden geht. Vor einem ausgiebigen Besuch des Etosha-Nationalparks halten wir bei den noch sehr traditionell lebenden Himbas und danach bei den San, häufig als Buschmänner bezeichnet. Über das Waterberg-Plateau gelangen wir wieder zum Ausgangspunkt.



Termin: Montag, 23. Jänner 2017, 19:30 Uhr, Barocker Stadtsaal Hall.