Polterauer erneut Staatsmeisterin

17.12.2016, 15:42 Uhr

Bei den kürzlich zu Ende gegangenen Jugendstaatsmeisterschaften konnte Chiara Polterauer den Staatsmeistertitel U16 im Einzelschach erringen.

Erste Erfolge

Multitalent

Tiroler Schachamazonen

Die 15-jährige Chiara spielt seit mittlerweile vier Jahren für die Spielgemeinschaft Hall/Mils. Nach ihrer „Grundausbildung“ in der Schachschule Innsbruck wechselte sie nach Mils, wo sie unter den Fittichen von Gerhard Wurzer und August Hollnbuchner erste Erfolge feiern konnte. Schon bald wurde die Jugendreferentin des TSV auf das junge Talent aufmerksam und holte sie in den A-Kader der Tiroler Talenteschiene, gleichzeitig wurde sie auch in den Österreichischen Bundeskader aufgenommen.Mit GM Phillipp Schlosser an ihrer Seite erfolgte eine wahre Leistungsexplosion und Chiara holte sich im Jahre 2013 mit sieben Punkten aus sieben Spielen ihren ersten Staatsmeistertitel U14. Diesem Erfolg waren bereits einige Landesmeistertitel vorausgegangen, zwei weitere folgten. Im Jahr 2014 nahm sie dann an den Jugendschach-Europameisterschaften in Tallim teil, bei denen sie den hervorragenden siebten Platz belegte. Und auch bei der Jugend-WM in Al Ain (Vereinigte Arabische Emirate) konnte sie sich im vorderen Mittelfeld platzieren.Chiara weiß genau um ihre Stärken im taktischen Bereich: „Mehrerer Wege führen zum Sieg“, bringt sie ihre Schachphilosophie auf den Punkt. Das Talent der 15-jährigen Innsbruckerin zeigt sich auch in der Schule, wo sie nämlich Vorzugsschülerin am Gymnasium Adolf Pichler Platz ist und später einmal Mathemathik und Physik studieren möchte. Speziell in diesen beiden Fächern sieht sie Parallelen zum Schach: „Beim Schach möchte ich so weit wie möglich kommen, allerdings ist mir die alleinige Beschäftigung mit Schach zu wenig“, so Polterauer. Kaum zu glauben, dass ihr neben Schule und Schachtraining noch Zeit für ihre Hobbys Lesen und Musik bleibt.Bei den diesjährigen Staatsmeisterschaften konnten insgesamt drei Tiroler Spitzenspielerinnen den Titel erringen. Neben Chiara Polterauer (U16) siegten auch Sarah Primus (U8) und Anna-Lena Schnegg aus Landeck. Alle drei profitieren von der hervorragenden Nachwuchsarbeit im Tiroler Schachverband, der weder Kosten noch Mühen scheut, um das Beste aus seinen jungen Talenten herauszuholen: „Wenn es mit der Leistungsentwicklung dieser drei jungen Mädls so weitergeht, wird in Zukunft sicherlich noch viel von ihnen zu hören sein“, freut sich Ina Anker, Jugendreferentin des Tiroler Schachverbandes über die jüngsten Erfolge ihrer Schachamazonen.