TV-Star Klaus Wildbolz ist gestorben

05.01.2017, 20:04 Uhr

Der Schauspieler verstarb im Alter von 79 Jahren in Wien.

WIEN. Zu früh gefreut: Mit dem Ende des Jahres 2016 wurde auch mit einem Ende des internationalen Promisterbens gerechnet. Doch bereits fünf Tage nach dem Jahreswechsel hat die österreichische Kulturszene einen weiteren Todesfall zu beklagen: Der Schauspieler Klaus Wildbolz starb am 5. Jänner nach einer kurzen, schweren Krankheit in Wien.Wildbolz, der erstmals 1965 in der Serie "Alle machen Musik" im Fernsehen zu sehen war, wird oft als Schweizer bezeichnet, obwohl er am 25. August 1937 in Wien geboren wurde. Tatsächlich stammt der Schauspieler aus einer angesehenen Berner Familie; sein Großvater war der berühmte Offizier Eduard Wildbolz, der während des Landesstreiks im November 1918 als Korpskommandant zu Ruhm und Ehre gelangte.

Zwillingsbruder auch Künstler

Elegant und grau-meliert

Weniger militärisch dürfte es in Klaus Wilbolz´ Kinderstube zugegangen sein, da auch sein Zwillingsbruder Jost als Fotograf im künstlerischen Bereich tätig ist. Seine Kindheit und Jugend verbrachte Wildbolz in Österreich und der Schweiz. Nachdem er als junger Erwachsener den Militärdienst in der Schweizer Armee geleistet hatte, zog er endgültig nach Wien und studierte Musik und darstellende Kunst am Max-Reinhardt-Seminar. Danach ging es mit seiner Karriere steil bergauf. Neben einem Engagement am Theater in der Josefstadt bekam der junge Wildbolz Rollen in Straßenfegern wie "Der Kommissar". Auch als Moderator wurde der kultivierte Schauspieler bekannt: 1974 moderierte er in Deutschland die ARD-Quizsendung "Schnickschnack".In TV-Serien und Krimireihen etablierte sich Wildbolz schnell: Des öfteren war er in Klassikern wie "Derrick", "Der Alte" oder "Ringstraßenpalais" zu sehen. Auch als "Tatort"-Ermittler flimmerte Wildbolz durch deutschsprachige Wohnzimmer.Mit fortschreitendem Alter war er zunehmend auf die Rolle des distinguierten, eleganten, grau-melierten Sympathieträgers festgelegt. Vom "Traumschiff" über den "Bergdoktor" und "Schlosshotel Orth" bis hin zu Rollen in Rosamunde Pilcher-Verfilmungen war Wildbolz ein gern gesehener Gast auf dem Bildschirm - vor allem bei den Damen.Betroffen reagierte Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny auf den Tod des Schauspielers. "Seine größten Erfolge feierte er als Hauptdarsteller in zahlreichen Fernsehserien. Von der Schwarzwaldklinik bis zum Traumschiff - der charmante Mime war ein regelmäßiger Gast in den Wohnzimmern seiner zahllosen Fans", so Mailath.Am 7. Jänner 2017 starb der Wahlhietzinger in einem Wiener Krankenhaus. Einzelheiten sind noch nicht bekannt, aber eines ist klar: Das Fernsehpublikum wird Klaus Wildbolz schmerzlich vermissen.