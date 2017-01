Ostern im Vienna Marriott Hotel

Feiern Sie Ostern mit Ihrer Familie und Freunden in unserem Haus und genießen Sie unseren Legendary Oster-Brunch im Parkring Restaurant.Ostersonntag, 16. April 2017 undOstermontag, 17. April 2017Jeweils ab 12 Uhrim Parkring Restaurant - 51 Euro pro PersonHier finden Sie einen Auszug ausunserem Oster-Brunch Buffet Angebot:Bärlauchschinken, gefüllte Eier,Frühlingsspezialitäten• • • • •Osterschinken im Brotteig• • • • •Hochrippe vom Angusrind• • • • •Gebackenes Kitz mit heurigen Petersilkartoffeln• • • • •Exquisite Dessertvariationen rund um dieErdbeere• • • • •Osternester, Pinzen und viele andere österlicheLeckereien• • • • •Marchfelder SpargelTischreservierungen werden gerne unter 01/ 515 18 6800 oder per Email an gutscheinshop@marriotthotels.com entgegen genommen.Wir freuen uns Sie im Vienna Marriott Hotel begrüßen zu dürfen!