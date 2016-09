Sonderausstellung der Künstlerin Caroline Schell auf der EuroAntik Messe vom 18.-20. November 2016

Innsbruck : Messe Innsbruck Halle B |

Caroline Schell (32), Nichte des 2014 verstorbenen Oscar-Preisträgers Maximilian Schell. Doch statt auf der Kinoleinwand zu einem Star zu werden wie Vater Carl , Tante Maria oder Onkel Maximilian, setzt sie auf die Kunstleinwand. Malerei und Bildhauerei beschäftigen die junge Künstlerin Caroline Schell schon von Kind auf.

Caroline Schell ist Vollblutkünstlerin und lernte ihr Handwerk bei Meister Ernst Fuchs.

Die klassische Kunstausbildung hat Caroline Schell in der Schweiz, Italien, Österreich, Frankreich sowie in Spanien genossen. Heute hat Schell ein eigenes Atelier in Paris. Ihre Werke sind gefragt, werden jährlich in mehreren Ausstellungen weltweit gezeigt. In ihren Werken dokumentiert Caroline Schell die Realität und zeitlose Themen.

Frau Schell wird persönlich vor Ort sein um ihre Werke zu präsentieren.







EuroAntik Messe vom 18.-20. November 2016

Messe Innsbruck/Eingang Süd

www.euroantik.at