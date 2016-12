Kein Feuerwerk in sechs Tiroler Bezirken in der Nähe von Wäldern

29.12.2016, 08:44 Uhr

Aufgrund anhaltender Trockenheit verbieten sechs Tiroler Gemeinden Feuerwerke in der Nähen von Wäldern. Generelles Feuerwerksverbot ab der Kategorie F2 gibt es nur in Innsbruck.

Feuerwerk in Waldnähe ist verboten

Kein generelles Feuerwerksverbot in Tirol

TIROL. In Tirol steigt aufgrund fehlender Niederschläge die Waldbrandgefahr. Aus diesem Grund haben die Bezirkshauptmannschaften von Innsbruck-Land, Imst, Landeck, Lienz, Reutte und Schwaz ein Feuerwerksverbot in Waldnähe verboten.Aufgrund der geringen Niederschläge der vergangenen Zeit, herrscht im Wald und auf Feldern große Trockenheit. Aufgrund der relativ hohen Temperaturen gefriert der Boden nicht und es entsteht kaum Raureif. Die Wetterdienste melden auch für die kommenden Tage weder Niederschläge noch kältere Temperaturen. Daher haben die Bezirkshauptmannschaften vonein Verbot für Feuerwerksraketen und Böllern in Waldnähe und in deren Gefährdungsgebieten erlassen. Ein Verstoß gegen diese Verordnung kann bis zu 7.270 Euro kosten.Es gibt kein generelles Feuerwerksverbot. Jedoch sollen Feuerwerke wie Böller und Raketen in Waldnähe nicht abgeschossen werden. Schon ein kleiner Funke kann einen größeren Brand verursachen. Vergangenes Jahr kam es beispielsweise zu einem 150 Quadratmeter großen Brand im Skigebiet Hochzeiger im Pitztal.