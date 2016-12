22.12.2016, 12:27 Uhr

Verzichtbare Tipps für Frauen

Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls

Schutz vor Gewalt

Nach verschiedensten Übergriffen auf Frauen wurden verschiedene - meist verzichtbare - Verhaltenstipps gegeben. Frauen wurde angeraten auf Armlänge Abstand zu bleiben, sich nicht aufreizend zu kleiden oder abends nicht alleine nach Hause zu gehen. Selma Yildirim hält dem entgegen: „Wir lassen uns den öffentlichen Raum nicht nehmen. Ich möchte in einem Land leben, in dem sich Frauen zu jeder Tages- und Nachtzeit alleine sicher fühlen können.“Die Polizei nimmt sich nun speziell der Sicherheit von Frauen an. Sie wird mehr Präsenz zeigen. "Besonders an bekannten Hotspots, stärkt dies das subjektive Sicherheitsgefühl.",so Selma Yilidirm. Für sie ist es auch wichtig, dass die Landeshauptstadt stellenweise besser beleuchtet werden müsse. Sie empfiehlt Frauen, diese dunklen Ecken zu melden und so für eine bessere Beleuchtung zu sorgen.Neben dem Vermeiden von dunklen Ecken, empfiehlt die Frauensprecherin, das Frauennachttaxi zu verwenden. Diese Initiative wurde vor vielen Jahren von der SPÖ ins Leben gerufen. Mit dem Frauen-Nachttaxi haben Frauen die Möglichkeit, günstig nach Hause gebracht zu werden.

Im Rahmen der Aktion "16 Tage gegen Gewalt" informierten die SPÖ-Frauen darüber, wo es Hilfe im Falle von Gewalt gibt. Auf der Homepage der SPÖ-Frauen finden sich zahlreiche Adressen und Anlaufstellen: Gewaltschutzeinrichtungen in Österreich