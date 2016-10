Alp-Con CinemaTour, das ist mit deinen besten Freunden staunen, zittern, frieren, vor Glück fast platzen, die Angst herunter schlucken, Vollgas geben – Outdoor-Sport ist Leben im Superkonzentrat. Drei Filmblöcke – dreimal Spannung, Abenteuer, Aktion, dreimal Freiheit pur. Die besten Athleten der Welt unterwegs in den atemberaubendsten Bergen dieser Erde – hier seht Ihr Dinge, von denen Ihr kaum zu träumen wagt ... Film ab! Dies alles gibt es auf deiner Alp-Con CinemaTour 2016 im Kino in deiner Nähe!

SNOW – Der fluffig weiße Filmblock„Ruin & Rose“ von MSP FIlms ist eine episch, kreative Vision, die durch die weltbesten Freerider u.a. von Markus Eder, Bene Mayr und Fabio Studer zum Leben erweckt wird. Die schönsten Winterlandschaften unseres Planeten verbinden sich nahtlos mit den unglaublichen Weiten der Skelett-Küste in Afrika, die zu den ältesten Landschaftsformationen unserer Erde zählt. Anders als bisher Gesehenes, wird diese traumhafte Kulisse des Films nicht nur die Sportenthusiasten in ihrer Phantasie verzaubern!Midiafilm und Hanno Mackowitz bringen uns mit ihren kreativen Kurzfilmen „Characters on Skis“ und „Daheem“ die Leidenschaft des Freeride einheimischer Athleten näher. Dazu muss man oft gar nicht weit verreisen.