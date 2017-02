Im Portrait der USP - Florian Rauch

04.02.2017, 10:08 Uhr

Florian ist wohl der "Frauenversteher" im Verein.

Seit 2015 leitet er unser Damenteam, mehr als erfolgreich und mit großer Leidenschaft. Der Verein hat mit "Flo" eine Persönlichkeit dazu gewonnen, welche nur schwer ein zweites Mal zu finden sein dürfte.

Seit seiner Kindheit gehört seine Leidenschaft dem Fußball. Im Nachwuchsbereich der Union Pettenbach hat Florian seine Leidenschaft bis zur U19 ausgelebt. Im Anschluss war Florian eigentlich immer am Sportplatz zu finden, egal ob die Kampfmannschaft der Herren oder später auch beim Damenteam. Er verpasste nur wenige Spiele als aktiver Zuseher.

Eher zufällig wurde bei ihm das Interesse geweckt, sich aktiv als Trainer unserer Frauen-Kampfmannschaft zu versuchen. Nach ein paar Gesprächen gab er sein Versprechen sich in dieser Funktion für zumindest ein halbes Jahr zu versuchen. Und dann kam was kommen musste, unsere Ladies wickelten Florian geschickt um den Finger. Sie erkannten bei Florian die große Leidenschaft zum Fußball und erweckten in ihm ein großes Feuer, welches mittlerweile weit über die Grenzen von Pettenbach hinausgeht. Sein Interesse gilt dem Frauenfußball in ganz Österreich und sogar weit darüber hinaus. Trotzdem ist er am Boden geblieben, besticht mit Geduld und Sorgfalt, ist ein penibler Planer und hat alles fest im Griff.Seine Trainingseinheiten haben Hand und Fuß, die Vorbereitung zu den Spielen ist mehr als Vorbildhaft. So finden unsere Spielerinnen von jedem Spiel ihre Dressen sorgfältig aufgelegt vor, in der Kabine sind sowohl ausreichend Getränke und auch Obst (das er aus seiner eigenen Tasche finanziert) vorrätig.Besonders wichtig ist ihm aber auch die Nachwuchsarbeit. Gemeinsam mit seinem Trainerteam, welches er mittlerweile um sich aufgebaut hat, wird sehr viel Augenmerk auf die Entwicklung jeder einzelnen Kickerin gelegt. Aktuell sind etwa 40 Mädl‘s/Frauen im Verein der Union Pettenbach, welches im Vergleich zu anderen Vereinen der Umgebung Spitzenwert ist!. Die Neugründung der 1b-Mannschaft bis hin zur Mitgründung der MHL (MädchenHobbyLiga) zeigen seine Absichten für die Zukunft und sein Organisationstalent. Dies deutet auf lange Sicht gesehen auf den Bestand des Frauenfussballs in Pettenbach hin.