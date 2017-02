Neue Sonderausstellung im Museum Kitzbühel

06.02.2017, 00:00 Uhr

Michael Hofer (1834 – 1916). Der Bergmann als Maler

KITZBÜHEL. Das Museum Kitzbühel präsentiert in der in Zusammenarbeit mit dem Bergbau- und Gotikmuseum Leogang konzipierten Sonderausstellung "Der Bergmann als Maler" das malerische Werk des in Kitzbühel geborenen und dort und in Leogang tätigen Bergbauverwalters Michael Hofer (9. 2. - 15. 4.).Seine Biographie ist eng mit dem Bergbau Kitzbühels, Tirols und Salzburgs im 19. Jahrhundert verwoben. Thema seiner Kunst sind vor allem Stadtansichten und Landschaften, die stimmungsvolle Einblicke in die Region Kitzbühel, das Tiroler Unterland und das Land Salzburg der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts gewähren.

Vernissage am 17. 2., 19 Uhr; geöffnet Di - So, 14 - 18 Uhr, Sa 10 - 18 Uhr.Bis 9. 3. jeden Donnerstag, 18 Uhr, Führung im Museum. Info: www.museum-kitzbuehel.atBilder:Kitzbühel gegen Nordwesten, Öl auf Leinwand, um 1870; Foto: LazzariPortrait Michael Hofer, unbekannter Fotograf, Stadtarchiv Kitzbühel