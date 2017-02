Romantisches Valentinstags Fondue in Eichenheim

Überraschen Sie Ihr Herzblatt mit einem romantischen Fondue Abend in Eichenheim!



Zelebrieren Sie den Tag der Liebe und genießen Sie unser Fondue "Tiroler Almwiese":

Schalten Sie Ihr Handy ab, legen Sie Ihren Terminkalender beiseite und entfliehen Sie bei einem Romantik-Fondue für ein paar Stunden dem Alltag.**Streifen von der Rinderhüfte, Kalbsrücken und von der Bauernhendlbrust in kräftiger Tafelspitzbrühe**Wählen Sie zu Ihrem Fondue hausgemachte Saucen:KnoblauchmayonaiseKräutersauceSenfcremeBBQ SauceCurry-DipChili LimettendipTomatenkompottRote ZwiebelmarmeladeJalapeño SalsaSchnittlauchcreme**Wählen Sie zu Ihrem Fondue bis zu 6 Salate:Gurkensalat mit Sauerrahm und DillTomatensalat mit Zwiebeln und BasilikumHausgemachter KartoffelsalatKarottensalat mit Koriander und IngwerVogerlsalat mit KürbiskernölBlattsalat mit Wildkräutern und Balsamico DressingCous Cous Salat mit PaprikaGanzer Eisbergsalat mit Schnittlauchvinaigrette**Zum Dessert servieren wir Ihnen:Käseauswahl mit Trauben und NüssenoderCrème Brûlée mit hausgemachtem SorbetoderKaiserschmarrn mit ZwetschgenrösterWir freuen uns auf Sie!Reservierungen via E-Mail an info@grand-tirolia.com oder unter +43 664 8878 2309