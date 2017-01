Rotes Kreuz im Bezirk ohne Führung

28.01.2017, 10:15 Uhr

RK-Bezirksstelle: Nach Bezirksstellenleiter und Vorständen trat nun auch der Geschäftsführer zurück.

KITZBÜHEL/BEZIRK (niko). Mit 16. Jänner war Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Hans-Urs Krause gemeinsam mit den zwei verbliebenen Vorständen zurückgetreten (wir berichteten). Nun warf auch Geschäftsführer Herbert Haid das Handtuch. "Mit GF Haid erfolgte eine einvernehmliche Kündigung mit dem (damaligen, Anm. d. Red.) Vorstand; er ist allerdings noch bis Ende Februar vorhanden (u. a. beim Hahnenkammrennen) und verbraucht derzeit einen Teil seines Urlaubs. Ein neuer Vorstand hätte zumindest einige Zeit noch auf ihn zurückgreifen können, wenn es gewünscht gewesen wäre; dies wurde allerdings abgelehnt", erklärt Krause.

Zum Rücktritt aufgefordert

Damit die Gehälter der Hauptamtlichen weiter ausbezahlt werden können, wurde mit dem Landesverband vereinbart, dass dieser das inzwischen übernimmt, so Krause.Er selbst sei von fünf Ortsstellenleitern aufgefordert worden, mit dem Vorstand zurückzutreten. "Ein geordneter Übergang wurde abgelehnt, am 16. Jänner sind wir daher zurückgetreten", so Krause.Bei einer außerordentlichen Generalversammlung am 9. Februar im VZ Kaiserwinkl in Kössen muss ein neuer Vorstand gewählt werden. Es gibt bereits einen Wahlvorschlag, weitere Vorschläge können noch eingebracht werden. Die Frage nach dem Geschäftsführer bleibt vorerst offen.Auf die Versorgung der Bevölkerung haben die internen Vorgänge in der RK-Bezirksleitung keinen Einfluss. Der Rettungsdienst läuft weiter, auch das Hahnenkammwochenende konnte ohne Probleme bewältigt werden.