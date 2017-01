Betriebs-, Vereins- und Familienmeisterschaft in Kirchdorf (Sa, 28.1.2017)

29.01.2017, 21:36 Uhr

Schönstes Kaiserwetter, traumhafte Pistenverhältnisse und pfeilschnelle Rennläufer – das sind die Zutaten für ein perfektes Skirennen – nicht nur auf der Streif in Kitzbühel

Bei dem alljährlich stattfindenden Riesentorlauf messen sich Hobby-RennläuferInnen in den Klassen „Betrieb“, „Verein“, „Familie“ und „Sonderklasse“.Bei denhatte in diesem Jahr die Fa. Steinbacher mit gleich 3 Staffeln die Nase vorn und schaffte somit den Hattrick - die Siegerstaffel rund um Firmenchef Roland Hebbel im Jahr 2017 heißt: „Steinomix“ (Roland Hebbel, Andreas Endstrassser, Lukas Endstrasser – Siegerzeit 2:30,64).

Nichts Neues auch bei den: die Siegerstaffel heisst, wie im Vorjahr, „SV Erpfendorf 1“ mit Mike Gschwendtner, Maria-Theresia Jong-Bauhofer und Wolfgang Schweinester (Zeit: 2:24,22)Die „“ konnten die Rennläufer der Skischule Kirchdorf „Atomic Racing“ für sich entscheiden (Krepper Thomas, Schreder Edi und Schratzberger Tom, Zeit: 2:25,69).Das Maß aller Dinge ist und bleibt aber der Erpfendorfer Jürgen Guggenbichler. Der ehemalige Trainer von Regina Sterz (Mader) ist auch mit 46 Jahren nicht zu stoppen, fährt mit einem Traumlauf in 46:07 Sekunden zum Tagessieg – und verhilft damit auch seiner Familie zum Sieg in der Klasse „“. (Jürgen Guggenbichler, Josef Guggenbichler, Andreas Bichler – Gesamtzeit 2:26,52)Erwähnenswert ist auch die hohe Beteiligung an jungen RennläuferInnen – und somit wurden nicht nur die Tagesschnellsten (Jürgen Guggenbichler und Maria-Theresia Jong-Bauhofer), sondern auch die jüngsten Teilnehmer, Anne-Marie Ebner- geb. 2010 und Benjamin Brandtner- geb. 2011, mit einem Pokal bedacht.Herzlichen Dank von Seiten des WSV Kirchdorf an alle Teilnehmer, freiwilligen Helfer, Sponsoren und Gönner.Weitere Bilder und alle Ergebnisse gibt's auf www.wsv-kirchdorf.at