Entwarnung nach Doping-Verdacht

16.02.2017, 12:16 Uhr

Dopingproben bei Kasachen brachten negatives Ergebnis

HOCHFILZEN. Nach der Razzia des BKA im kasachischen Teamhotel in Waidring waren Doping-Vorwürfe gegen das Team aus Kasachstan laut geworden - wir berichteten. Nunmehr gab die IBU bekannt, dass die Untersuchungen der Dopingproben ein negatives Ergebnis gebracht hatten. Es gebe daher "keinen Grund, Sanktionen zu erteilen", so Nicole Resch (Welt-Dopingverband).,,Wir respektieren die Rechte der Behörden. Aber das Vorgehen der Beamten war unverhältnismäßig und beeinträchtigte unsere Athleten in deren Leistungen", sagte Andrej Krijukow, Vizepräsident des kasachischen Verbandes.