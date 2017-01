Ganz Kirchdorf auf der Piste

17.01.2017, 10:28 Uhr

Betriebs-, Vereins- und Familienmeisterschaft am 28. 1. in Kirchdorf

KIRCHDORF (red.). Alle Betriebe mit Firmensitz in Kirchdorf, Erpfendorf oder Gasteig, ansässige Vereine und deren Mitglieder, alle Familien sowie in einer Sonderklasse die Skischulen, Stammtische und Privatclubs können in 3er-Teams an der Betriebs-, Vereins- und Familienmeisterschaft teilnehmen.Austragender Verein am 28. Jänner ist der Wintersportverein Kirchdorf. Rennstrecke: Stegenhäusl/Leitenhang; Nennschluß: Donnerstag, 26. 1., 19 Uhr.Die offizielle Ausschreibung und weitere Infos gibt es auf www.wsv-kirchdorf.at