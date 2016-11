Matthias Moser bei EuroSkills

24.11.2016, 00:00 Uhr

Kirchberger Elektrotechniker mit den richtigen "Skills" fährt zur Lehrlings-Europameisterschaft.

Kirchberger Elektrotechniker mit den richtigen "Skills" fährt zur Lehrlings-Europameisterschaft.KIRCHBERG (navi/niko). Matthias Moser (Jg. 1994), inzwischen ausgelernt, arbeitet als Elektrotechniker im elterlichen Betrieb, der Elektro Moser GmbH, in Kirchberg.Mit seinem außergewöhlichen Können und Engagement vertritt er Österreich von 30. 11. bis 4. 12. in Göteborg (SWE) bei der EuroSkills – den Berufseuropameisterschaften. Dabei treten über 500 Teilnehmer (nicht älter als 25 J.) aus 28 Nationen in 35 Berufen gegeneinander an. Österreich ist mit 35 jungen Fachkräften in 29 Berufsfeldern vertreten. Der Teilnahme gingen umfangreiche Trainings, betreut von Fachexperten voraus. Beim Wettbewerb stellen die jungen Fachkräfte ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in konkreten Arbeitssituationen ihres Fachgebiets unter Beweis.Nach dem Vorbild der WorldSkills (Berufs-WM) fanden die EuroSkills 2008 erstmals statt. Bei den letzten Bewerben 2014 in Frankreich gingen 19 Europameistertitel nach Österreich.

Matthias Moser im BB-Gespräch

Wie verläuft so ein Berufs-Wettbewerb?

"Ich bin 22 Jahre alt, gebürtiger Kirchberger und bin hier aufgewachsen. Nach der Haupt- bzw. Polytechnischen Schule begann ich 2010 meine Elektriker-Lehrer im elterlichen Betrieb. 2014 war ich mit der Lehre fertig; jetzt bin ich hauptsächlich im Kundendienst/Reparatur bzw. bei der Bauaufsicht tätig. Im zweiten Lehrjahr, in der Berufschule, machte ich bei zwei Lehringswettbewerben mit und wurde Tiroler Meister. Danach kam die Staatsmeisterschaft."Nein. Vor der Berufsschule wusste ich über Euro/WorldSkills nichts""Man bekommt vor Ort bestimmte Aufgaben, die binnen einer festgelegten Zeit erledigt werden müssen. Die Schnelligkeit ist unwichtig, solange der Zeitraum eingehalten wird. Die Qualität des Gemachtes spielt für die genau prüfende Juri eine entscheidende Rolle. Ein Teil der Aufgabe, etwa zwei Drittel, ist im Voraus bekannt und man kann sich zu Hause vorbereiten. Die restliche Aufgabe wird erst direkt beim Wettkampf bekannt gegeben. Das kann zum Beispiel das Programmieren einer Viedeokamera-Überwachung für ein bereits aufgebautes Garagenrolltor sein.""Unsere Ziel war, bei den ersten 15 dabei zu sein. Dass die Top-10 erreicht wurden, war ein Top-Ergebnis für unser Team. Gegen die Asiaten (China, Korea) ist schwer zu gewinnen, da sie sich extra für so einen Bewerb zwei Jahre lang vorbereiten. Ich hatte nur rund 250 Stunden zum Üben. Das macht was aus.""Ich will gewinnen!"Fotos: Schilling, EuroSkills (1)