Nagel mit Kopf - für sieben Menschen des Jahres 2016

10.01.2017, 12:38 Uhr

Wirtschaftskammer Kitzbühel zeichnete beim Neujahrsempfang die Menschen 2016 aus.

KITZBÜHEL/BEZIRK (niko). Bereits Tradition (zum 16. Mal) hat die Auszeichnung der Bezirkswirtschaftskammer der "Menschen des Jahres" im Rahmen des Neujahrsempfangs. Diesmal wurden sechs bzw. sieben Nägel mit Köpfen für die "Menschen 2016" vergeben und diese vor den Vorhang geholt.Der erste "Nagel" ging an den Schwendter Familienbetrieb Terra Preta (Erzeugung hochwertiger Erde), der 2016 von den Tiroler Bezirksblättern mit dem Regionalitätspreis ausgezeichnet wurde. Den WK-Nagel nahmen Julian Pfützner und Caroline Marcelin entgegen.

Je einen Nagel nahmen Karl Nothegger jun. (Transporte/Spedition, umweltgerechte Mobilität) und Walter Steiger (EcoDrive, E-Mobilität), engagierte Familienbetriebe aus St. Ulrich, entgegen.Thomas Leissing nahm für die Egger-Gruppe ebenfalls eine Auszeichnung entgegen. Das Familienunternehmen Egger wurde im Vorjahr zu Tirols bestem Arbeitgeber gekürt und ist zudem "Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb".Ein Nagel ging an Tourismus- und Hotelpionier Martin Unterrrainer vom Lärchenhof in Erpfendorf, der 2016 unter die besten Hotels des Landes gereiht wurde.Touristikerin und Hotelierin Signe Reisch (Rasmushof, TVB) wurde nach den 2016er-Ehrungen als "Best Ski Boutique Hotel" und für ihr Lebenswerk nun auch von der Wirtschaftskammer ausgezeichnet.Geehrt wurde auch Lukas Herzog (18) von Hervis (St. Johann), der beim Lehrlingswettbewerb reüssierte und schließlich "Int. Junior Sales Champion" (bester Lehrling Handel) wurde.