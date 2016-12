Ebenthaler Lenkerin landete in Bachbett

27.12.2016, 08:29 Uhr

Neben der Göltschacher Landesstraße blieb das Auto einer 27-jährigen Ebenthalerin, die mit einer Freundin unterwegs war, im Bachbett liegen.

EBENTHAL, MARIA RAIN. Gestern war eine 27-jährige Kellnerin aus Ebenthal mit ihrer 27-jährigen Bekannten auf dem Beifahrersitz auf der Göltschacher Landesstraße in Richtung Maria Rain unterwegs. Es ist noch nicht bekannt, warum sie in einer leichten Rechtskurve mit dem Auto ins Schleudern geriet, sie kam von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach stehen - genau neben der Straße in einem Bachbett. Die Frauen konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein nachkommender Lenker verständigte die Einsatzkräfte. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, die Rettung brachte sie ins UKH Klagenfurt. Den total beschädigten PKW mussten drei Männer der FF Göltschach bergen.