Grafenstein: PKW landete in Acker

26.01.2017, 17:06 Uhr

Kollision zweier entgegenkommender Fahrzeuge auf der St. Kanzianer Landesstraße im Bereich von Wölfnitz.

GRAFENSTEIN. Im Bereich von Wölfnitz, Gemeinde Grafenstein, passierte heute ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 58-jährige Eberndorferin war auf der St. Kanzianer Landesstraße von Grafenstein in Richtung St. Kanzian unterwegs. Die Fahrbahn war nass, sie kam in einer Rechtskurve ins Schleudern. Die Frau kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich gegen den entgegenkommenden PKW eines 65-jährigen Mannes aus Liebenfels. Die Kollision war so stark, dass der PKW des Mannes in den Acker geschleudert wurde.Er wurde unbestimmten Grades verletzt von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Frau wurde nicht verletzt. Trotzdem entstand an beiden Fahrzeugen natürlich schwerer Sachschaden.