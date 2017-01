Polizei-Report: Das war an Silvester in Klagenfurt Land los

01.01.2017, 14:33 Uhr

Tödlicher Forstunfall, Brand wegen Feuerwerkskörper und neuerlicher Brand in der Pizzeria Topolino.

EBENTHAL, FERLACH. Tragisch endeten gestern Holzschlägerungsarbeiten, die ein 39-jähriger Mann mit seinem Vater in einem Wald in Ebenthal durchführte. Eine gefällte Buche verkeilte sich zwischen zwei Bäumen. Zuerst wollte der Vater den Baumstamm mit einer Traktorseilwinde zu Fall bringen, doch das misslang. Also versuchte der 39-Jährige, den verkeilten Stamm mit einer Motorsäge abzuschneiden. Der Stamm brach ab und traf den Mann mit voller Wucht am Kopf. Der 39-Jährige erlitt tödliche Verletzungen.

Brand wegen Feuerwerk

Vandalismus mit Feuerwerk

Wieder Brand in Pizzeria

In Ferlach wollte ein 38-Jähriger nach dem Abfeuern eines Feuerwerkes die Reste des abgeschossenen Feuerwerkskörpers im Carport seines Einfamilienhauses aufbewahren - auf einer Kommode neben den Mülltonnen. Eine Anrainerin bemerkte den Ausbruch eines Brandes, sie verständigte die Feuerwehr und den Mann. Mit einem Pulverfeuerlöscher konnte er den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Trotzdem standen die Wehren aus Ferlach und Unterferlach mit sechs Einsatzfahrzeugen und 30 Mann im Einsatz. Es entstand erheblicher Sachschaden an der Hausfassade.Unbekannte Täter "sprengten" mit einem Feuerwerkskörper einen 1.100 Liter-Restmüllcontainer aus Kunststoff in Ferlach. Der Container wurde erheblich beschädigt. Teile von ihm wurden bis zu zehn Meter weggeschleudert. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.Die Ferlacher Feuerwehren mussten gestern überhaupt vier Mal ausrücken: Zuerst zu einem Waldbrand am alten Loiblpass. Der konnte aber durch Hüttenbesitzer in der Erstphase gelöscht werden. Die Feuerwehr hat der betroffene Gebiet eingewässert. Dann kam es zu einem Kaminbrand im Bodental, der Schaden blieb aber gering.Der dritte Einsatz ist bitter: In der Pizzeria Topolino brach neuerlich ein Brand aus. Schon im März 2016 war es zu einem Großbrand gekommen, wiedereröffnet wurde die Pizzeria erst im Sommer. Das gesamte Gebäude war verraucht. Es waren Gott sei Dank keine Personen im Haus.Der vierte Brand war die oben erwähnte Hausfassade.