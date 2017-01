Polizei-Report vom Samstag in Klagenfurt Land

15.01.2017, 12:42 Uhr

Verkehrsunfall in Magdalensberg, Diebstahl in Keutschach.

MAGDALENSBERG, KEUTSCHACH. Gestern am Nachmittag kam ein 30-jähriger Pischeldorfer auf der Görtschitztal Bundesstraße B92 rechts von der Fahrbahn ab. Es passierte im Bereich Gundersdorf - der Mann war von Klagenfurt in Richtung St. Thomas unterwegs. Vermutlich waren die Ursachen des Unfalls einerseits Straßenglätte, andererseits nicht angepasste Geschwindigkeit. Das Auto kam im Acker auf dem Dach zum Liegen. Der Notarzt des Rettungshubschraubers C11 versorgte den 30-Jährigen ambulant, dann brachte ihn die Rettung ins UKH Klagenfurt. Eine Alkoholisierung wurde bei ihm nicht festgestellt.

"Navi" gestohlen

In Keutschach wurde in der Nacht auf Samstag in einen LKW eingebrochen. Der Wagen stand auf einem Parkplatz und war unversperrt. Ein Navigationsgerät im Wert von mehreren hundert Euro wurde von Unbekannten gestohlen.