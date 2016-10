Was ist Fantasy-Football und wie wird es gespielt

02.10.2016, 14:37 Uhr

So ist die Essenz dieses Spiels ist es, dass Sie ein Manager eines Pseudo-Teams. Sie können eine beliebige Anzahl von Fußball-Stars haben für Ihr Team zu spielen. Verpassen Sie nicht diese Fußball mit Fußball zu verwirren.

Was hier angedeutet wird, ist NFL (National Football League) , eine Sportart, die ausführlich in den Vereinigten Staaten gespielt wird.Die verschiedenen Aktionen auf dem FeldEs gibt mehrere Terminologien in Fantasy-Football verwendet. Sie müssen sie wissen, bevor Sie Gaming starten. Im Folgenden sind die Bedingungen.Drafting - Dies ist ein Prozess Spieler, um Ihr Team zu wählen. Sie und einige andere Manager wählen aus einem Pool von Fußballer. Wenn Sie einen Spieler wählen, unterschreiben Sie mit ihm einen Vertrag. Er kann nicht für andere Teams außer Ihnen spielen.Trading - Es ist der Austausch von Spielern und deren Verträge zwischen Teams. Verträge auch haben Cash-Transaktionen verbunden. Typischerweise teilnehmen nur zwei Teams in einem Handel. Aber Handel kann auch zwischen mehreren Teams durchgeführt werden.Hinzufügen / Spieler fallen - In Fantasy-Football sind Fußballer gepflückt oder fallen gelassen auf der Grundlage ihrer Leistung oder Fähigkeiten. Ein Spieler kann auf der Grundlage der Strategie, die Sie gegen die Opposition einsetzen wollen gepflückt oder fallen gelassen werden. Jeder Spieler hat seine Stärken und Schwächen. Und Sie wollen eine ideale Kombination gegen Ihre Rivalen ausgespielt werden.Arten der LigenBei dieser Art von virtuellen Wettbewerbs sind die Dinge sehr gut organisiert. Im folgenden sind die Ligen in dieser Art von Spiel.Head-to-Head-LigenBei dieser Art von Liga konkurriert ein Team mit einem anderen Team jede Woche. Die Mannschaft, die die meisten Siege. Das Scoring-System basiert auf der Art der Website basiert Sie verwenden. Darüber hinaus setzt ein Kommissar den Torreigen Mechanismus. Letztendlich wird die Anzahl der Gewinne und Verluste berücksichtigt. Das Team mit der besten Statistik gewinnt die Liga.Gesamtpunkt LigaBei dieser Art von Liga, Fantasy-Football-Teams Punkte sammeln über einen bestimmten Zeitraum. Im Gegensatz zu Kopf-an-Kopf-Ligen ist die numero uno Position für das Team mit den meisten Punkten gegeben. Die NFL-regulären Saison ist sehr wichtig. Performing gut in dieser Saison können Teams in die Playoffs vorantreiben.Gehalts-Obergrenze LigenBei dieser Art von Liga sind die Spieler ein Gehalt gegeben. Diese Dimension fügt etwas Realismus Fantasy-Football. Als Manager haben Sie ein Budget. Sie können es nicht überschreiten. Sie wählen die Spieler in diesem Haushalt.Sie können einen Spieler für mehrere Jahre unterschreiben und eine riesige Menge für die Aufbewahrung bezahlen. Der Spieler kann von einem anderen Team gehandelt werden. Sie können mehrere Star-Spieler aus verschiedenen Teams erwerben. Fantasy-Fußball ist Spaß, berauschend, und können Sie in eine erstaunliche Welt der virtuellen Realität zeichnen. Aber versuchen Sie es nicht zu süchtig. Wenn Sie das tun, dann können Sie buchstäblich durch eine virtuelle Welt leben und atmen.