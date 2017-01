Schon seit Wochen anhaltende extrem schlechte Luftqualität in Klagenfurt am Wörthersee ...

29.01.2017, 10:28 Uhr

Und wie schon oft, wird die Bevölkerung wieder im Stich gelassen (siehe den Bericht am 06.01.2017 in der Woche.at) bzw. gibt es nur neue Ausreden im Zusammenhang mit dem Klagenfurter Feinstaubproblem.Beispielsweise ist für Herrn LR. Holub "Osteuropa" hauptverantwortlich für die lokale Luftverschmutzung im Klagenfurter Becken (ORF-Kärnten). Weiters meldete sich auch Herr Stadtrat Germ (Kärntner Krone) - dieser will mit "Hilfe" eines Computers den Feinstaub" bekämpfen/eindämmen?

Wo bleiben die Meldungen/Informationen von Vizebürgermeister Pfeiler - immerhin zuständig in Klagenfurt für das Referat Gesundheit?Und warum schweigen unsere "Ärzte" in der Kärntner Politik zum akuten Feinstaubproblem (z.B. BGM. Dr. Mathiaschitz und LR. Dr. Prettner)?Ist es richtig, dass..... Feinstaub Atemwegs- und Lungenerkrankungen verursacht und auch zu Herzinfarkten führen kann?... Menschen, die in Feinstaubgebieten leben müssen, im Schnitt um 19 Monate früher sterben?... wir täglich tausende Einpendler aus dem Umland haben, denen die Klagenfurter Luft "Schnuppe" ist?... Holz und Pellets möglicherweise mehr Feinstaub verursachen, als Heizöl extra leicht und Gas?Und kann es auch sein, dass die grüne "Lobby", einige Politiker und einige Biomasseproduzenten und Landwirte eine bessere, gesundheitsfreundlichere Lösung verhindern wollen?Facit:Selbstverständlich trägt auch das Auto massiv zur Feinstaubbelastung bei, aber was ist mit der Verbrennung von Holz und warum wird der Punkt "Abgase und Feinstaub durch HOLZVERBRENNUNG" vom Gesetzgeber und auch von den Medien so abgeschwächt abgehandelt?P.s. - Kommentare und weitere Informationen etc. erwünscht.....