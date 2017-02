Eröffnung KL Universitätsgebäude - GRAND OPENING

Eröffnen Sie mit uns am 17. März 2017 von 15-19 Uhr das neue Universitätsgebäude der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften am Campus Krems:- Lernen Sie mehr über das Blut, unseren besonderen Saft.- Üben Sie Ihre Erste-Hilfe Kenntnisse und bekommen Sie Einblick in den Unterrichtder Studierenden.- Finden Sie heraus was die KL-Forschung mit den Bewegungsübungen an derSpielkonsole X-Box One verbindet.- Entdecken Sie unsere modernen Lehr- und Forschungsräumlichkeiten.- Machen Sie mit bei unserer Rätselrallye mit Gewinnspiel.Weitere Programmdetails finden Sie in Kürze auf unserer Website unter:Wir freuen uns auf Ihren Besuch!