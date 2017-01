Erfolgreiche Jahresbilanz des Samariterbundes Tirol

16.01.2017, 12:01 Uhr

„Der Samariterbund Tirol ist zwar schon lange durch die Beteiligung im offiziellen Tiroler Rettungs- und Notarztdienst bekannt, hat sich aber in den letzten Jahren auch in anderen Bereichen sehr erfolgreich entwickelt“, berichtete der Geschäftsführer. So werden etwa die Dienste wie die Installierung und Betrieb von Heimnotrufgeräten, Transporte für Menschen mit Behinderung, Erste-Hilfe Kurse, aber vor allem die ambulante Familienbetreuung in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe Tirol sehr stark nachgefragt.Sanitätsdienste bei den verschiedensten Events sind auch ein wichtiges Standbein geworden. So werden inzwischen neben Rettungswagen auch eigene Blaulichtmotorräder mit Notfallausrüstung vor allem bei Lauf- und Radveranstaltungen gebucht, was wiederum zu günstigeren Angeboten führt. Auch 2017 stehen neben Triathlonveranstaltungen Highlights wie etwa die Biathlon-WM in Hochfilzen oder die Junioren WM im Eisschnelllauf in Innsbruck auf dem Programm.„Zusätzlich konnte der Samariterbund Tirol in der neuen Kirchbichler Zentrale ein eigenes Katastrophenlager einrichten, das vor allem durch Spendengelder finanziert wurde“, freut sich Czappek. „Hier werden Materialien für Großunfälle und Katastrophen gelagert, die im Ernstfall gemeinsam mit jenen des Roten Kreuzes in den Einsatz gebracht werden“, beschreibt Czappek und betont hier die gute Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Tirol.Das im neuen Gebäude entstandene Schulungscenter mit modernster Vortragetechnik wurde von Bezirkshauptmann HR Dr. Platzgummer bereits eingeweiht, als dieser dort im vergangenen Herbst den ersten Bezirkskatastrophentag abhielt und sich begeistert zeigte.Die Kooperation mit dem Sozialsprengel Kufstein bei der Auslieferung von Essen auf Rädern hat sich auch bestens bewährt, wodurch die erhöhte Anzahl von Essensbeziehern in der Bezirksstadt pünktlich mit warmen Essen beliefert werden konnte. Von den Samaritern wurden im Jahr 2016 gesamt über 5.500 Portionen zugestellt.Dass diese Erfolgsbilanz nur mit bestens motivierten MitarbeiterInnen unter den Haupt-, Ehrenamtlichen und Zivildienern möglich ist, wurde vom Geschäftsführer besonders betont. Für die besonders treuen Mitarbeiter gab es auch eine Ehrung.