Landeswappen für den Jugend-Herbergsverband Kärnten

30.08.2016, 10:43 Uhr

Mit Barrierefreiheit, noch engeren Kooperationen im Alpe Adria Raum und Schaffung neuer Freizeitmöglichkeiten

Die Grundidee des Jugend-Herbergsverbandes ist es, Menschen mit wenig Einkommen nach den Grundwerten Freiheit, Solidarität und Gleichberechtigung einen qualitativ hochwertigen Urlaub zu ermöglichen. Dieses Konzept funktioniert nun schon seit 70 Jahren. Anlässlich des Jubiläums verlieh Landeshauptmann Peter Kaiser im Rahmen eines Festaktes im Jugend- und Familiengästehaus Cap Wörth in Velden, der Landesgruppe das Recht zur Führung des Kärntner Landeswappens. Man will sich aber nicht auf den Lorbeeren ausrasten: Die Umsetzung der Barrierefreiheit in den Häusern sowie der Erhalt bzw. die Schaffung von neuen Freizeitmöglichkeiten und die noch engere Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen im Alpe Adria Raum sind die Ziele, die man sich für die nahe Zukunft gesetzt hat.

Gedanken der Gründerväter weitertragen

Barrierefreien Seezugang

„Es gehe aber nicht darum, sich von den anderen abzuheben, sondern vor allem darum, den Gedanken der Gründerväter weiterzutragen“, so Kaiser. Heute sei es wichtiger denn je, dass die Jugend der Welt zueinander findet, denn nur gemeinsam könne man auch den Herausforderungen der Zukunft begegnen.„Unsere Häuser sind nicht nur moderne Einrichtungen mit Hotelkomfort geworden, sondern haben auch Vorreiterrollen in den Bereichen Umweltschutz und Energieeffizienz übernommen“, so der Präsident der Landesgruppe Kärnten, Michael Raunig. Stolz verweist er darauf, dass das Jugend- und Familiengästehaus Cap Wörth in Velden das erste ist, das seinen Gästen einen barrierefreien Seezugang bietet. Für ihre verdienstvolle Mitarbeit wurden Willy Schubert, Elisabeth Alt, Maria Luise Wresar und Andreas Roth geehrt.