St. Anton am Arlberg bereitete Kinderdorf-Kindern einen erlebnisreichen Skitag

16.01.2017, 10:08 Uhr

Im Rahmen des „FIS World Snow Days“ erlebten 33 Kinder des SOS-Kinderdorfes Imst einen besonderen Tag im Schnee am Arlberg. Die vom Internationalen Skiverband (FIS) initiierte Aktion feiert 2017 ihre sechste Auflage.

ST. ANTON. Mit dem Ziel, noch mehr Kinder und Jugendliche zum Wintersport zu bringen, hat die FIS den 15. Jänner 2017 zum „World Snow Day“ ausgerufen. Insgesamt 500 Orte weltweit beteiligten sich an der Kampagne und bescherten Tausenden Kindern abwechslungsreiche Stunden im Schnee. So auch im – seit dieser Saison – größtem zusammenhängenden Skigebiet Österreichs, am Arlberg. Die Teilnehmer des SOS-Kinderdorfes Imst kamen in den Genuss kostenloser Pistengaudi – Equipment und kompetente Betreuung inklusive.

Pistenspaß für SOS.Kinderdorfkinder

Während die Anfänger sich im Tal an den Schneesport herantasteten, eroberten die Geübteren die steileren Pistenabschnitte. Jeweils unter fachkundiger Begleitung der Skilehrer von der Skischule Arlberg und vom Ski-Club Arlberg. Die Skipässe stellten die Arlberger Bergbahnen zur Verfügung, Intersport Arlberg die Ski- bzw. Snowboard-Ausrüstung samt Bekleidung. Während des gemeinsamen Mittagessens beim MooserWirt tauschten die Teilnehmer erste Erfahrungen aus, beim Nachmittagssnack im Hotel Anton gab es für den sportlichen Nachwuchs eine weitere Stärkung. So erwies sich auch die sechste Auflage des weltweiten „FIS-Schneetages“ als voller Erfolg – da waren sich alle Beteiligten einig. Weiters im Tross der Unterstützer mit dabei waren Audi und die Raiffeisenbank St. Anton am Arlberg.„Es freut uns, Kindern und Jugendlichen zu einem abwechslungsreichen Tag im Schnee zu verhelfen. Die Zukunftssicherung des Skisports liegt uns sehr am Herzen. Nicht zuletzt deshalb beteiligen wir uns gerne am FIS World Snow Day“, betont Tourismusdirektor Martin Ebster.