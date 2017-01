Computeria Landeck: Infonachmittag zum Thema Onlinebanking

LANDECK. ExpertInnen der Sparkasse Imst informieren SeniorInnen über Onlinebanking und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite: Freitag, 03. Februar 2017, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Alter Widum (Schulhausplatz 7, Landeck). Die Teilnahme ist kostenlos.„Meine Bankfiliale kenne ich schon gar nicht mehr von innen, ich war schon lange nicht mehr dort. Meine Bankgeschäfte erledige ich ganz bequem von zu Hause aus, über das Internet, wann immer ich will.“ – Helmut, 76 Jahre

Das Erledigen von Bankgeschäften ist mit dem Internet von zu Hause aus und rund um die Uhr möglich. „Online-Banking“ heißt das und ermöglicht über die Internetseite der Hausbank das Überweisen von Rechnungen, Abrufen des Kontostandes und viele weitere Bankgeschäfte. Damit Sie Online-Banking nutzen können, müssen Sie sich in Ihrer Bankfiliale dafür anmelden. Sie bekommen dann Zugangsdaten, mit denen Sie über die Internetseite der Bank in einen sicheren Bereich einsteigen können. Ihre Bank hat alle dafür notwendigen Informationen und bietet auch Hilfestellung an, wenn es Fragen oder Probleme gibt.Wenn Sie Fragen zum Online-Banking haben, kommen Sie einfach zur nächsten Computeria in Landeck.