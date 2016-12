Spiss: Arbeiter nach Absturz in Klinik verstorben

06.12.2016, 12:42 Uhr

Wenige Tage nach dem schweren Arbeitsunfall erlag der 46-jährige serbische Staatsangehörige seinen Verletzungen.

SPISS. Ein 46-jähriger serbischer Staatsangehöriger ist am 6. Dezember 2016 wenige Tage nach einen schweren Arbeitsunfall in der Klinik Innsbruck verstorben, teilt die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat diesbezüglich eine Obduktion angeordnet.Am 1. Dezember , gegen 10:40 Uhr war der 46-jährige Arbeiter im Bereich der Zollstelle Spiss mit Betonier-Arbeiten an einem Sicherheitszaun beschäftigt. Bei der Befüllung einer vom Arbeiter gehaltenen Schubkarre mit Beton, kippte die Schubkarre plötzlich zur Seite und stürzte mit dem Mann ca. vier Meter über eine steile Böschung in den Zandersbach. Der 46-Jährige schlug mit dem Kopf auf einem Stein auf und blieb schwer verletzt im Wasser liegen. Der Mann musste nach der Bergung aus dem Bach an der Unfallstelle reanimiert werden, bevor er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen wurde.