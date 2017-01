Tirols Nachwuchsskitalente in Fiss

17.01.2017, 15:50 Uhr

Der Sportverein Fiss unter Obmann Martin Stark hat am 14. und 15. Jänner zwei Landescup-Bewerbe in Fiss ausgetragen. 157 bzw. 168 NachwuchsläuferInnen gingen an den zwei Bewerbstagen in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom an den Start. Das Abschneiden der Bezirkskaderläufer konnte als „mittelmäßig“ eingestuft werden.

FISS. „Die Piste hat gepasst, das Wetter und die Organisation auch“, resümierte der Obmann des Sportvereins Fiss über die Austragung von zwei Landescup-Bewerben am vergangenen Wochenende. Beim Slalom am Samstag gingen 157 LäuferInnen an den Start, beim Riesenslalom am Sonntag 168. „Am Samstag waren 50 und am Sonntag 30 freiwillige Helfer auf der Piste“, informierte Martin Stark und: „Ohne die gute Zusammenarbeit mit den Bergbahnen Fiss-Ladis wäre diese Austragung nicht möglich gewesen“, zeigte sich Stark erfreut über die einwandfreie Beschneiung und Pistenpflege – zudem wurde Personal (Skidoo- und Pistenraupenfahrer) gestellt. „Die hervorragende Zusammenarbeit war der Schlüssel zu einer erfolgreichen Austragung“, so Stark. Als Rennleiter fungierte Martin Schrott.„Eine große Herausforderung stellte der Neuschneezuwachs von ca. 20 cm dar – durch die vielen ´Rutscher´ konnten wir trotzdem eine kompakte Piste präsentieren“, so Martin Stark über den organisatorischen Part und informierte zugleich über den Schwierigkeitsgrad der Rennpiste: „Es war recht steil – die Strecke war sehr selektiv und forderte den Rennläufern alles ab.“ „Das Resümee der Eltern und Jugendlichen war sehr positiv – alles ist unfallfrei und gut verlaufen“, erklärte Martin Stark weiters über die Organisation, die bereits eine Woche vor den Rennen in die intensive Phase ging.

Gute Erfahrung für Ski-Nachwuchs

Ergebnisse:

Raiffeisen Landescup Alpin/Riesenslalom/15. Jänner:

Das sportliche „Abschneiden“ resümierte Trainer Thomas Krautschneider als „mittelmäßig“: „Am Sonntag konnten wir einen dritten Platz verbuchen (Florian Stark, SPV Fiss), am Samstag einen vierten (Laurenz Siegele, SC Ischgl)“, informierte der Bezirkstrainer. „Vereinzelt waren sehr gute Leistungen zu verzeichnen – diese Teilnahme an den Landescup-Bewerben war eine sehr gute Erfahrung für den Skinachwuchs des TSV Bezirk Landeck“, so Krautschneider und: „Es steht noch viel Arbeit bevor – wir versuchen über die nächsten Jahre eine starke Mannschaft aufzubauen.“Schüler U14 Damen: 1. Leana Dobler (WSV Zaunhof), 2. Ann-Kathrin Neurauter (USV Skiclub Ötz), 3. Lena Lamprecht (WSV Innbruck)Beste Bezirkskaderläuferin: Nina Ess (SC Arlberg, Platz 9)Schüler U14 Herren: 1. Clemens Unterberger (WSV Wiesing), 2. Fabio Walch (SK Schwaz), 3. Tobas Pittracher (SC Raika Volders)Bester Bezirkskaderläufer: Luca Geiger (SPV Fiss, Platz 26)Schüler U16 Damen: 1. Lisa Hörhager (SC Mayrhofen), 2. Selina Rieder (SC Wörgl), 3. Karolina Auer (USV Skiclub Ötz)Beste Bezirkskaderläuferin: Lena-Maria Ehrhart (SC Landeck, 6. Platz)Schüler U16 Herren: 1. Lorenz Bassetti (SC Mils), 2. Florian Schiestl (WSV Buch), 3. Franz Guem (SC Ehrwald 1907)Bester Bezirkskaderläufer: Laurenz Siegele (SC Ischgl, 4. Platz)Schüler U14 Damen: 1. Leana Dobler (WSV Zaunhof), 2. Antonia Wieser (Schiklub Lienz), 3. Angelina Zhbanova (SK Götzens)Beste Bezirkskaderläuferin: Michelle Schmid (SC See, 24. Platz)Schüler U14 Herren: 1. Fabio Walch (SK Schwaz), 2. Nicolas Tabernig (Schiklub Lienz), 3. Johannes Frick (SC Hochfilzen)Bester Bezirkskaderläufer: Maximilian Winkler (SPV Fiss, 11. Platz)Schüler U16 Damen: 1. Tina Schädle (SCT), 2. Lisa Hörhager (SC Mayrhofen), 3. Sophia Waldauf (SC Hochpustertal)Beste Bezirkskaderläuferin: Lena-Maria Ehrhart (SK Landeck, 15. Platz)Schüler U16 Herren: 1. Joshua Sturm (SC St. Leonhard), 2. Franz Guem (SC Ehrwald 1907), 3. Florian Stark (SPV Fiss)Bester Bezirkskaderläufer: Florian Stark (SPV Fiss, 3. Platz)