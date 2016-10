Meditationsabend mit Vortrag und Workshop

Wir möchten Sie ganz herzlich zu einem meditativen Abend einladen.



In einer einfachen Meditationsübung, die auf den Vorgaben der uralten indischen Yoga-Texte beruht, erfahren Sie, wie Sie Ihre Gedanken abstellen und eine innere Kraft aktivieren können.



Die Veranstaltung ist kostenlos.



Sollten Sie jedoch Ihre Erfahrung vertiefen wollen, kommen Sie am

22. Oktober 2016, am

29. Oktober 2016 und am

5. November 2016

zu den ebenfalls kostenlosen Folgeprogrammen am selben Ort (Hotel Savoyen), um jeweils 19.00 Uhr.