Durch die Partynacht in Dirndl und Tracht

06.01.2017, 20:00 Uhr

Zahlreiche Partygäste zog es traditionell gewandet zur Veranstaltung des Trachtenvereins Rohrbach.

TRAISEN. (srs) Unter dem Motto "Eine Nacht in Tracht" lud der Heimat- und Trachtenverein Rohrbach zu der traditionellen Veranstaltung ins Volksheim Traisen und startet mit einer coolen Party in das neue Jahr. Dieses Event ließen sich Eva und Leopold Kaiblinger, sowie Grete und Alfred Hochecker nicht entgehen. Auch Julia Sindl und Gerhard Gauppmann feierten und lachten bis spät in die Nacht hinein. Der große Anklang freute besonders den Vereinsobmann Christoph Wagner, der sich mit seiner Begleitung Birgit Heinz amüsierte.Für musikalische Unterhaltung sorgten die Dirndl Rocker sowie das DJ-Team Pwason & Prox. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer Linedance-Einlage, wo auch Manfred und Helga Rohrer, sowie Andrea Maierhofer tatkräftig mitwirkten. Gesellig verlief der Abend auch für David Zöchling, Anita Kerschner und Markus Heinz. Wie die meisten anderen Besucher präsentierten sich auch Melanie Zöchling und Martina Wilfinger in feschem Dirndl.