„Gemeinsam um die Welt“ beim Maturaball des BRG Traun

20.01.2017, 10:08 Uhr

Die Maturanten des BRG Traun luden beim ihrem Maturaball zu einer gemeinsamen Weltreise ein.

Welt von Walt Disney eingetaucht

TRAUN (nikl). Mitten im Maturastress monatelang einen perfekten Ballabend vorzubereiten und dazu noch an einer Vielzahl an sehr ausgefeilten Einlagen einzustudieren, ist den 8. Klassen des Bundesrealgymnasiums Traun gelungen. Die Schüler haben mit dieser Veranstaltung schon vor den „großen Prüfungen“ bewiesen, dass sie „reif“ sind.Von Schneewittchen über Cinderella bis hin zu Aladin: Nicht durch ferne Länder, sondern in die Welt von Walt Disney tauchten die Maturanten mit ihren Gästen ein. Auch die Professoren der Abschlussklassen zeigten an diesem Abend viel Engagement und brachten das Publikum und ihre Schüler mit einer eigenen Einlage zum Staunen. Musikalisch umrahmt wurde die Weltreise von DJ Chris Antonio von Krone Hit Radio und der Big Band Traun.

Wahl des Ballkönigs und der Ballkönigin als „krönender“ Abschluss

Die „Stammgäste“ unter den Ballbesuchern wurden nicht nur mit einer neuen "Raumstruktur", sondern vor allem mit einer tollen Dekoration der Schule, einer sehr gelungenen Eröffnung und einer großartigen Mitternachtseinlage begeistert. Zum „krönenden“ Abschluss folgte die Wahl des Ballkönigs und der Ballkönigin:undkonnten während des Abends die meisten Ballspenden einsammeln und errangen so den Titel. Der Maturaball des BRG Traun ist seit Jahren nicht nur eine Veranstaltung für Maturanten und deren Gäste, sondern hat sich auch zu einem inoffiziellen Maturatreffen ehemaliger Schüler entwickelt. Fazit: Ein gelungene Veranstaltung, bevor der „Ernst“ des Lebens wartet.Fotos: werfotografiert.at