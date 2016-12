15 „linke“ und sieben „rechte“ Gemeinden

05.12.2016, 12:59 Uhr

BEZIRK LINZ-LAND. Der Bezirk Linz-Land hat bei der Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember eindeutig "links" gewählt.

Alexander Van der Bellen erreichte in 15 Gemeinden eine Mehrheit, Norbert Hofer nur in sieben. Seit dem annulierten Wahlgang hat sich nur in Kronstorf die „Stimmenmehrheit“ gedreht: Konnte Nobert Hofer am 22. Mai 2016 noch 50,49 Prozent der Wähler in der Gemeinde überzeugen so haben am 4. Dezember 54,84 Prozent Alexander Van der Bellen geschenkt.Wie in ganz OberösterreichDie Hofer-Bastionen:1. Ansfelden 50,73 Prozent2. Asten 51,47 Prozent3. Eggendorf im Traunkreis 52,08 Prozent4. Hörsching 52,42 Prozent5. Kematen an der Krems 51,45 Prozent6. Piberbach 50,67 Prozent7. Pucking 53,47 Prozent

Van-der-Bellen-Land:1. Allhaming 55,82 Prozent2. Enns 57,61 Prozent3. Hargelsberg 55,73 Prozent4. Hofkirchen im Traunkreis 56,32 Prozent5. Kirchberg-Thening 62,22 Prozent6. Kronstorf 54,84 Prozent7. Leonding 61,50 Prozent8. Neuhofen an der Krems 60,37 Prozent9. Niederneukirchen 55,41 Prozent10. Oftering 53,32 Prozent11. Pasching 56,51 Prozent12. St. Florian 61,51 Prozent13. St. Marien 58,59 Prozent14. Traun 54,19 Prozent15. Wilhering 67,52 ProzentDie Statistiken aus den oberösterreichischen Gemeinden findet ihr hier