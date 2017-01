21.01.2017, 12:36 Uhr

KIRCHDORF (red). Bei Holzfällerarbeiten wurde ein Kremsmünsterer unter einem Baum eingeklemmt. Er musst mittels Hebekissen von der Feuerwehr befreit werden.

Hebekissen kam zum Einsatz

Nach dem Unglück – ereignete sich am 20. Jänner 2017 gegen 15 Uhr – konnte sich der Mann nicht mehr selbst befreien. Eine Spaziergängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, hörte erst einige Zeit später die Hilferufe. Sie alamierte sofort die Rettungskräfte.Der Verletzte war ansprechbar und wurde von der Feuerwehr mittels Hebekissen befreit. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Kirchdorf an der Krems eingeliefert.