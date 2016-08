26.08.2016, 16:07 Uhr

ALLHAMING (red). Am 26. August 2016 kam es gegen 8.25 Uhr zum Crash zwischen einem Auto und dem davorfahrenden Traktor.

Pkw kam im Straßengraben zum Stillstand

Kollision löste Totalsperre aus

Auf der Marchtrenker Landesstraße im Gemeindegebiet von Allhaming wollte ein Autolenker aus Piberbach einen Traktor überholen. Dessen Lenker bog in diesem Moment nach links in Richtung Eggendorf ab.Dab kam zur Kollision, bei der sich der Pkw überschlug und am Dach links im Straßengraben zu liegen kam. Zeugen konnten den Autolenker aus dem Wrack bergen. Er erlitt Prellungen am Oberkörper und wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.Der Traktorlenker aus Allhmaing blieb unverletzt. Die Marchtrenker Landesstraße war bis 09.15 Uhr total gesperrt. Eine lokale Umleitung bestand.