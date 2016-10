"Man fängt nicht als Prinzessin in der Werkstatt an"

05.10.2016, 20:00 Uhr

Lehrling mit Selbstvertrauen

Anderes Klima

Mit Fachwissen punkten

Mit Leidenschaft dabei

Im August startete Schlüsselberger ihre Lehre. Es ist bereits die zweite. Die 20-Jährige ist bereits ausgebildete Konstrukteurin. "Aber ich wollte nicht mein Leben lang im Büro sitzen." Daher schrieb die 20-Jährige noch einmal Bewerbungen. Weil es im Motorradbereich nur wenige freie Stellen gibt, entschied sich die begeisterte Zweirad-Fahrerin für eine Lehrstelle in der Autowerkstatt. Bei Sonnleitner konnte sie aufgrund ihrer bisherigen Ausbildung direkt im zweiten Lehrjahr einsteigen. Die verantwortungsvolle Aufgabe in der Werkstatt meistert der Lehrling mit viel Selbstbewusstsein. "Es liegt an deiner Arbeitseinstellung und deinem Verhalten, wie viel du in der Lehre machen darfst. Das meiste darf ich schon alleine machen, manches wird nachkontrolliert. Vieles bekommt man mit der Zeit ins Gefühl."Sieben Lehrlinge arbeiten derzeit in der Werkstatt, zwei davon Mädchen. Den lockeren Umgang unter den Kollegen schätzt Schlüsselberger besonders. "Das Klima ist ganz anders als im Büro, nicht so streng und verklemmt. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist lustig. Natürlich muss man als Frau ein größeres Mundwerk haben. Wenn man hier auf Tussi macht, funktioniert das nicht. Aber man fängt als Prinzessin auch nicht in einer Werkstatt an." Der Zusammenhalt ist für die Arbeit in der Werkstatt besonders wichtig. "Als Kfz-Mechaniker trägst du viel Verantwortung. Der Motor ist eine heikle Angelegenheit. Da muss man wissen, was man tut. Schließlich geht es gleich einmal um ein paar 1.000 Euro."Schlüsselberger will daher mit Fachwissen überzeugen. "Die Autos haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert, es wird viel mehr Elektronik verbaut. Daher habe ich mich entschieden, das Zusatzmodul Systemelektronikerin zu machen. Damit ist es mir später möglich, Messungen vorzunehmen und elektronische Fehler zu beheben." Auch Weiterbildungen und Kurse stehen schon fest auf dem Plan, etwa für die Arbeit an Elektroautos, für die es eine Spezialausbildung braucht. "Wir sind besonders stolz auf unsere Lehrlinge, die etwa 20 Prozent unserer Mitarbeiter ausmachen. Diese jungen, engagierten Menschen sind unsere Fach- und Führungskräfte der Zukunft. Besonderen Wert legen wir daher auf eine praxisorientierte Ausbildung", erklärt Sonnleitner, warum im Betrieb laufend spezielle Schulungen für Lehrlinge angeboten werden.Dass Mädchen Kfz-Mechanikerinnen werden und in der Werkstatt arbeiten, ist in Österreich noch nicht gang und gäbe. Ein Großteil der Mädchen entscheidet sich für einen von nur drei Berufen: Friseurin, Büro- oder Einzelhandelskauffrau. Schlüsselbergers Umfeld hat ihre ungewöhnliche Berufswahl dennoch unterstützt: "Ich habe schon immer alles ausprobiert. Ich habe Ballett und HipHop getanzt, war kickboxen und beim Eishockey. Ich bin kein typisches ,Mannsweib’ und schminke mich in meiner Freizeit. Aber das Technische war schon immer das Meine. Und das Wichtigste sind nun mal Interesse und Leidenschaft für den Beruf."