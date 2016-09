Florian Scheuba und Robert Palfrader

01.10.2016, 00:00 Uhr

Das Duo spielt "Flügel" in Payerbach.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nach ihrem ersten, höchst erfolgreichen gemeinsamen Kabarettprogramm im Jahr 2009 und der hoch gelobten, die österreichische Psyche therapierenden TV-Politsatire Sendung "Wir Staatskünstler" folgt nun im Oktober 2015 das nächste vereinte Bühnenunternehmen von Robert Palfrader und Florian Scheuba.In ihrem neuen Programm "Flügel" sehen sie sich mit einer für sie völlig neuen Situation konfrontiert. Zwar ist der Umgang mit dem „roten Tuch“, bei dem es darum geht, den durch provokantes Auftreten zum Heranstürmen gebrachten Gegner ins Leere laufen zu lassen, für Palfrader und Scheuba seit vielen Jahren Berufs-Routine. Doch diesmal sollen sie es mit einem Stier aufnehmen, der selbst rot ist.„Den Stier bei den Flügeln packen“ lautet ihre Taktik. Aber will der Bulle überhaupt mit ihnen kämpfen, oder will er nur spielen? Wird dabei das rote Tuch zum Fähnchen im Wind degradiert? Wer verleiht hier wem Flügel? Oder ist es in Wahrheit ein Tanz um ein goldenes Kalb? Und welcher Gott könnte sich dadurch provoziert fühlen?VVK zu 27 €, 24 €, 21 € in der Marktgemeinde Payerbach, Bürgerservice (02666/52423-15). AK: +3 € sowie Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen.