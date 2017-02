Der Kunstparker der Woche in Gloggnitz

14.02.2017, 00:00 Uhr

Zeigen Sie mit den Bezirksblättern die schlechtesten Parkkünstler.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Wer ärgert sich nicht darüber, wenn ein Autofahrer einen einparkt, zwei Parkplätze in Beschlag nimmt, oder mit dem Wagen zur Hälfte am Gehsteig parkt? Halten Sie den Kunstparkern des Bezirks den Spiegel vor. Wir drucken die Kunstparker (mit gepixelten Kennzeichen). Schicken Sie uns die Fotos mit kurzer Erklärung wo und wann der Kunstparker zugeschlagen hat an neunkirchen.red@bezirksblaetter.at – Kennwort: "Kunstparker".Dieses Exemplar stellte sein Können am Spar-Parkplatz in Gloggnitz unter Beweis – sehr zum Leidwesen anderer Verkehrsteilnehmer.