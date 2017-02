Spontan-Hilfe: Neunkirchen unter Top 3

16.02.2017, 00:00 Uhr

Rotes Kreuz hilft Familien in Notlagen. Eine Industrieviertel-Bilanz.

INDUSTRIEVIERTEL. Bevor der Ofen kalt bleiben muss, weil Familien sich die Heizkosten nicht mehr leisten können, springt das Rote Kreuz ein. "218.000 Menschen in Niederösterreich sind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet", so Sonja Kellner vom Roten Kreuz: "Darunter zahlreiche Kinder, vor allem trifft es Alleinerziehende, Arbeitslose oder Mindestpensionisten."Im Industrieviertel sind es 73 Härtefälle, denen die Rot Kreuz-Bezirksstellen beistehen. Der Bezirk Neunkirchen liegt mit 15 Fällen an unrühmlicher dritter Stelle. Angeführt wird die Armuts-Liste vom Bezirk Wr. Neustadt mit 33 Fällen, gefolgt vom Bezirk Baden (16 Fälle).

Die Liste im Detail (nach Rot Kreuz Bezirksstellen gelistet)

Bezirk Wr. Neustadt (inkl. Pernitz, Sollenau und Kirchschlag) ... 33 FälleBezirk Baden (inkl. Bad Vöslau, Berndorf, Landegg) ... 16 FälleBezirk Neunkirchen (inkl. Gloggnitz) ... 15 FälleBezirk Bruck/Leitha (inkl. Götzendorf, Hainburg) ... 5 FälleBezirk Mödling (inkl. Brunn/Geb.) ... 2 FälleBezirk Schwechat & Fischamend... je 1 Fall