Eine dicke Haut ist gewiss kein Fehler

08.12.2016, 00:00 Uhr

Über die Niederungen in der Stadtpolitik, von Drohungen und beleidigten Leberwürsten.

Wer in die Politik geht, braucht eine dicke Haut. Das zeigte sich auch im Rahmen der Neunkirchner Gemeinderatssitzung am 5. Dezember. ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer wurde "Amtsmissbrauch" an den Kopf geworfen. Spannend wird es, wenn abends noch das Telefon schrillt und ein Politiker aus dem Neunkirchner Stadtparlament seinen Unmut über die (online-)Berichterstattung auf www.meinbezirk.at über die Vorgänge vom 5. Dezember ausdrückt. "Schlecht recherchiert" hört man oft, wenn Berichte nicht so gestaltet werden, wie sie die Herren aus der Politik gerne hätten. Die Drohung jenes Politikers, er würde mir künftig kein Interview mehr geben, ist ... ein Tiefschlag. Liebe Politiker, Ihr dürft das Volk nach bestem Wissen und Gewissen vertreten. Es ist völlig unerheblich, wem Ihr welches Interview gebt, solange Ihr dabei ehrlich bleibt und nicht versucht Medien zu manipulieren.