Grünbacher Wahl-Posse: ÖVP schießt ein Eigentor

05.12.2016, 00:00 Uhr

Einer der 16 ist Thomas Höflinger. Das besondere an seinem Fall: Rudolf Gruber und Harald Winkler (beide ÖVP) haben Höflingers Mietvertrag unterschrieben.Höflinger hat auf eigene Kosten eine Postwurfsendung an die Grünbacher vorbereitet, in welcher er sich gegen die Vorwürfe der ÖVP Grünbach wehrt. Darin ist auch von übler Nachrede und Schädigung des Rufes von Grünbach durch die Grünbacher ÖVP-Spitze die Rede: "Ich erwarte mir eine öffentliche Entschuldigung von Herrn Gruber und seinem Team."