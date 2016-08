Philip Holzer ist Tiroler Jugendmeister

29.08.2016, 10:44 Uhr

Osttiroler Ranggler können auf ein erfolgreiches Wochenende in Brixen i. Thale zurückblicken.

Brixen im Thale war am vergangenen Wochenende Austragungsort der Tiroler Ranggler-Einzelmeisterschaften der Schüler, -Jugend- und Allgemeinen Klasse. Favorit und Staatsmeister Philip Holzer von der TSU Matrei konnte binnen weniger Sekunden seinen Erstrundenkampf gewinnen. Im anschließenden Dreierfinale mit Emanuel Warscher und Peter Mitterer aus dem Zillertal endeten alle Kämpfe unentschieden. Auf Grund der kürzesten Rangglerkampfzeit sicherte sich Philip Holzer seinen ersten Tiroler Jugendmeistertitel. Der dritte Platz ging an seinen Vereinskollegen Emanuel Warscher. Bei der Schülermeisterschaft setzten sich ebenfalls die Favoriten dieser Saison in Runde eins durch. Kevin Holzer erranggelte sich den ausgezeichneten dritten Rang hinter Loinger und Tischner.

Preisranggeln:

Beim anschließenden Preisranggeln gab es noch zwei Favoritensiege für Matthäus Gander und Simon Lang. Weitere Stockerlplätze für die Union Matrei erkämpften sich in der Klasse bis 8 Jahre Sebastian Oberwalder (2.) und Sandro Resinger (3.) Drei weitere zweite Plätze verzeichneten Jakob Stemberger (8-10 Jahre), Philip Holzer (14-16 Jahre) und Emanuel Warscher(16-18 Jahre). In der Allgemeinen Klasse IV komplettierten Thomas Gander und Leopold Stemberger mit den Rängen zwei und drei das gute Mannschaftliche Ergebnis.