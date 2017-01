09.01.2017, 06:53 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

ZELL AM SEE. Unbekannte Täter stahlen gestern, am 8. Jänner 2017, den PKW eines deutschen Urlaubers. Der PKW war auf einem Hotelparkplatz in Zell am See geparkt. Die Fahndung nach Fahrzeug und Täter läuft.