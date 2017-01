Dialekt-Gedicht von der vor kurzem verstorbenen Frau Frieda Mayr aus Piesendorf

05.01.2017, 14:42 Uhr

Meina Nachbarin ihr Enke is a Stoud-Bua,i vazöh enk, dau geht's oft gschpassig zua!Mit da Sus is a Gfrett,weil sie so richtig Pinzgaresch redt.In de Ferien kimb er zur Oma, und wias eam dao gehtwo er do koa Pinzgaresch versteht!

Lothar, sagts, muasst mit an Faomnudl und an Grangnsoisnglasl umme aufn'oan Ridl zu da Wawe Basli sog da an Weg hiaz o'los graod guad zu, wei ma se leicht valaffn kodu muaßt gschreamst um me übas Keibetradldau is dann da Stadldua aba fünf Dedl wieda zuawei sinst de Keiwe auskemmand und de Köwekuahpass auf, a da Hafaleitn sann de Goassund mit dem Bock dau is koa Spassder hat scho oft oan gmugltund as Gschteid eiche bugltkimmst in Graobm muasst aufpassn gwissweils dao sausticke is.So schatzt de Sus in oana Duaund da Bua lost zua.Oma, ich versteh kein Wort,wo soll ich hi, an welchen Ort?Wie kann man nur so Radebrechen!Oma, versuch doch meine Sprache zu sprechen!Ja lost ́s enk glei den Lausa o ́nur weil er nit estarreichisch kosoi i europäisch wern?Des lern i nimmer, des is vüz modern!