Einbruch in Kaprun

07.02.2017, 07:04 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

KAPRUN. Unbekannte Täter brachen gestern, am 6. Februar 2017, in eine Wohnung in Kaprun ein. Die Täter stahlen einen Laptop, eine Spiegelreflexkamera sowie eine Geldbörse. Die Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.