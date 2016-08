Einbrüche in Lofer und Krimml

29.08.2016, 16:48 Uhr

Presseausendung der Polizei

Tresor-Diebstähle

LOFER. In insgesamt vier Firmen in Krimml brachen unbekannte Täter in der Nacht zum 29. August 2016 ein. Die Unbekannten rissen einen Tresor aus der Verankerung. In allen Firmen stahlen sie Bargeld.Ebenfalls das Bargeld aus dem Tresor stahlen Unbekannte in der Nacht zum 29. August 2016 aus einem Büro in Lofer. In derselben Nacht brachen bislang unbekannte Täter in ein Hotel in Lofer ein und stahlen den Tresor samt Inhalt. Spuren wurden gesichert. Eine Gesamtschadensumme ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.