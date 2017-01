Fahrzeugbrand in Saalfelden

06.01.2017, 07:46 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

SAALFELDEN. In der Nacht auf heute, 6. Jänner 2017, kam es vermutlich durch ein technisches Gebrechen in Saalfelden zu einem PKW Brand. Bei dem Fahrzeug dürfte während der Fahrt etwas gebrochen sein. Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gebracht worden war stieg sofort Rauch aus dem Motorraum auf und der Pkw geriet in Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand, welcher durch die freiwillige Feuerwehr von Saalfelden rasch gelöscht werden konnte.Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.Am Fahrzeug entstand Totalschaden.Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.