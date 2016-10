Leserbrief: "Für mich ist das ganz bestimmt eine große Tat"

04.10.2016, 14:55 Uhr

Die folgenden Zeilen stammen von Teresa Herbst vom Asylwerberheim in Lofer

ich möchte gerne zu einer für manche sicher nur kleinen, aber fürmich ganz bestimmt großen Tat von einem meiner Bewohner in meinemFlüchtlingscamp in Lofer aufmerksam machen.Einer meiner Bewohner, Herr Rahim Daban, hat vergangenen Samstagbeim MPreis-Supermarkt in 5090 Lofer eine Geldtasche gefunden unddiese, wie es sich gehört, sofort zur Polizeistelle in Lofer gebracht.Der Besitzer der Geldtasche, Herr Reindl, kam am darauf folgenden Tag (Sonntag, 2. Oktober 2016) mit seiner Frau zu meinem Camp und wollte sichpersönlich bei Rahim Daban mit einem Finderlohn bedanken, welchen Herr Rahim aber nicht annehmen wollte.

Es gibt sicherlich bedeutendere Meldungen, aber ich möchte diese guteTat von meinem Bewohner sehrwohl gezielt hervorheben. Ich denke, diese kleineAufmerksamkeit hat Herr Rahim auf jeden Fall verdient.